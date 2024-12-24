В России с 1 октября 2025 года повысят военные пенсии

В Госдуме сообщили об увеличении с 1 октября 2025 года на 4,5% военных пенсий

С 1 октября следующего года в России на 4,5 % увеличатся военные пенсии. Об этом РИА Новости рассказала депутат Государственной думы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что после последнего повышения процент замещения пенсий для военнослужащих составил 89,83%, что выше показателей, которые установлены соответствующими нормами законодательства.

Бессараб напомнила, что по итогам роста инфляции в 2024 году военные пенсии были повышены на 5,1% вместо запланированных в бюджете 4,5%.

22 декабря сообщалось, что социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с наступлением 2025 года, сумма ежемесячной выплаты составит до 25 850 рублей.

18 декабря продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Алла Пугачева получает в России пенсию в размере 90 тыс. рублей.

Ранее Путин призвал решать вопросы с пенсиями «без лишней бюрократии».