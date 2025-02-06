Военным пенсионерам проиндексируют пенсии задним числом

Пенсии военных пенсионеров в России по поручению президента будут дополнительно проиндексированы на 4,4%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По словам Мишустина, законопроект о доиндексации военных пенсий уже готов. Он отметил, что выплаты будут увеличены с 1 января 2025 года, то есть к уже произведенным начислениям за два первых месяца будет сделана доплата.

Последний раз военные пенсии индексировали осенью 2024 года. С 1 октября они были увеличены на 5,1% — показатель превысил уровень инфляции 2023 года, который составил 4,5%.

О том, что в России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия в соответствии с фактической инфляцией, в конце января объявил президент страны Владимир Путин во время совещания с правительством по экономическим вопросам. В ходе мероприятия глава государства также призвал министров и вице-премьеров оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию.

Ранее депутат назвал условие для получения пенсии в 110 тыс. рублей.