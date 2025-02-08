Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарный поезд задействуют в тушении горящего здания на востоке Москвы

Пожарный поезд направили для тушения огня в здании Электрозавода в Москве

Пожарный поезд направили для помощи в тушении горящего на востоке Москвы здания бывшего Электрозавода. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

Там заявили, что в составе поезда цистерны со 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.

В МЧС России сообщали, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств. Telegram-канал 112 писал, что в результате возгорания пострадали 11 человек.

По информации телеканала «Россия 24», в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

Ранее была названа возможная причина пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами