Пожарный поезд задействуют в тушении горящего здания на востоке Москвы

Пожарный поезд направили для тушения огня в здании Электрозавода в Москве

Пожарный поезд направили для помощи в тушении горящего на востоке Москвы здания бывшего Электрозавода. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

Там заявили, что в составе поезда цистерны со 120 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.

В МЧС России сообщали, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств. Telegram-канал 112 писал, что в результате возгорания пострадали 11 человек.

По информации телеканала «Россия 24», в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

Ранее была названа возможная причина пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы.