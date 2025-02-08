Увеличилось число пострадавших при пожаре в здании бывшего Электрозавода в Москве

112: число пострадавших при пожаре в здании на востоке Москвы выросло до 11

Число пострадавших при пожаре в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В МЧС России заявили, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств.

По информации телеканала «Россия 24», в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. По данным экстренных служб, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.