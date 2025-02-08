Около 70 человек могут оставаться в горящем здании на востоке Москвы

Около 70 человек могут быть заблокированы в горящем здании на востоке Москвы

В горящем здании на востоке Москвы могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия-24».

«Некоторые люди еще могут находиться внутри — около 70 человек, среди них дети. По предварительным данным, они отрезаны пламенем от эвакуационных выходов, это посетители танцевальной школы», — отметил корреспондент.

Пожар в бывшем здании Электрозавода в Москве произошел 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. Отмечалось, что из пожара в студии танцев было спасено около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасустройств.

По информации МЧС, в ликвидации огня приняли участие 29 человек и семь единиц техники.

В экстренных службах отметили, что восемь человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в здании бывшего Электрозавода.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.