Опубликовано видео с эвакуацией людей из горящего здания на востоке Москвы

Появились кадры эвакуации людей из горящего здания Электрозавода на востоке Москвы. Видео публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что коридор заволокло дымом.

«Там есть впереди ход! Пойдемте, пойдемте, девочки, за руки беритесь», — говорит один из тех, кто находился в здании.

Пожар в бывшем здании Электрозавода в Москве произошел 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. Отмечалось, что из пожара в студии танцев было спасено около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасустройств.

По информации МЧС, в ликвидации огня приняли участие 29 человек и семь единиц техники.

В экстренных службах отметили, что восемь человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в здании бывшего Электрозавода.

До этого сообщалось, что в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.