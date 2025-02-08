В экстренных службах рассказали о пострадавших в результате пожара на востоке Москвы

Восемь человек обратились за медпомощью после пожара на востоке Москвы

Восемь человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщили РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, четверо из них были госпитализированы.

В МЧС России заявили, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств.

Telegram-канал SHOT сообщил, что выбраться из горящего здания не могут примерно 60 человек. По его информации, половина из них находятся в скейт-парке.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

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