В экстренных службах рассказали о пострадавших в результате пожара на востоке Москвы

Восемь человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщили РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, четверо из них были госпитализированы.
В МЧС России заявили, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств.
Telegram-канал SHOT сообщил, что выбраться из горящего здания не могут примерно 60 человек. По его информации, половина из них находятся в скейт-парке.
О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.
Ранее в Красноярском крае начальница сожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления.