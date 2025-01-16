ФСИН опровергла сведения о попытке побега заключенных из скандального СИЗО

ФСИН: сведения о попытке побега из СИЗО-1 не соответствуют действительности

Сведения о попытке побега заключенных из СИЗО-1, расположенного в Ростове, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление ФСИН России по Ростовской области.

«Информация, размещенная в ряде Телеграмм-каналов и СМИ о том, что «заключенные сделали подкоп и попытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове» не соответствует действительности», — сказал представитель ФСИН.

По данным ведомства, в 2025 году в России не зарегистрировали ни одного чрезвычайного происшествия, в том числе попыток побегов из следственных изоляторов.

О попытке побега сообщал Telegram-канал SHOT. По утверждению авторов, сбежать из ростовского СИЗО-1 заключенные планировали после новогодних праздников, 14 января. Идею побега, согласно данным канала, инициировал Эльнур Т., который якобы уговорил своих сокамерников покинуть заведение, сделав подкоп в одном из помещений.

Ранее преступник сбежал из тюрьмы с помощью тыквы и комбинезона.