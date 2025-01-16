Заключенные скандального СИЗО пытались сбежать

Заключенные СИЗО-1 в Ростове совершили попытку побега через подкоп. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сбежать из ростовского СИЗО-1 заключенные планировали после новогодних праздников, 14 января. Идею побега, согласно данным, инициировал Эльнур Т., который уговорил своих сокамерников покинуть заведение, сделав подкоп в одном из помещений. Однако план провалился, когда один из заключенных сообщил охране о замысле своих товарищей. Все участники побега были задержаны, а Эльнур в настоящее время проходит допрос.

После этого к заключенным пришли с обысками, в ходе которых у них нашли девять мобильных телефонов. Одновременно обыскали соседние камеры и обнаружили там несколько шампуров.

При этом ФСИН в беседе с «Известиями» опровергла информацию о попытке побега заключенных.

Напомним, что 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее преступник сбежал из тюрьмы с помощью тыквы и комбинезона.