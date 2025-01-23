Сотрудники ФСИН перехватили дрон с мобильными телефонами в Нальчике

Сотрудники ФСИН России перехватили квадрокоптер, с помощью которого пытались доставить мобильные телефоны с зарядными устройствами в СИЗО №1 в Нальчике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что к дрону был прикреплен сверток, внутри которого обнаружены два мобильных сенсорных телефона, два зарядных кабеля и комплект беспроводных наушников.

В январе СМИ сообщали о попытке побега заключенных из ростовского СИЗО-1. Идею побега, согласно данным Telegram-канала SHOT, инициировал Эльнур Т., который якобы уговорил своих сокамерников покинуть заведение, сделав подкоп в одном из помещений.

Позднее ФСИН опровергла сведения о попытке побега заключенных из скандального СИЗО.

Ранее офицер из Нальчика украл у Минобороны деньги для жены и потратил их сам.