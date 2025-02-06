Путин заявил о необходимости повысить качество образования в регионах

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на разрыв в числе победителей школьных олимпиад по субъектам России и потребовал повышать качество образования в регионах. Об этом глава государства заявил в рамках заседания Совета по науке и образованию, передает пресс-служба Кремля.

«Нужно повышать качество (образования — «Газета.Ru») в регионах», — потребовал российский лидер.

Президент также обратил внимание на существование дифференциации в олимпиадном движении. Глава государства отметил, что две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта РФ.

Путин привел также статистику, указав на существование очень большого разрыва. Так, 43% победителей и призеров — это Москва, 14% — Московская область. Еще 8% — это Татарстан и 7% — Санкт-Петербург, заключил глава государства.

Также Путин указал на необходимость убрать архаичные и устаревшие курсы из вузовских программ. Президент пояснил, что наличие устаревших курсов в вузе зачастую отбивает желание у молодых студентов продолжать изучать выбранную профессию.

Среди прочего Путин поручил правительству представить идеи по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы страны. Экзамен также будут сдавать иностранцы, поступающие в научные организации.

Ранее стало известно, сколько россияне заплатят репетиторам для подготовки школьников к ЕГЭ.