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Стало известно, сколько россияне заплатят репетиторам для подготовки школьников к ЕГЭ

«КП»: подготовка к ЕГЭ по трем предметам обойдется россиянам в 480 тыс. рублей
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Shutterstock

Подготовить одного российского школьника к ЕГЭ по одному предмету у репетитора обойдется родителям примерно в 160 тыс. рублей за год. Об этом сообщает kp.ru.

В подсчетах учитывались два занятия в неделю в течение 11-го класса — примерно 40 недель и 80 занятий, стоимость одного урока — 2 тыс. рублей. Стоимость подготовки к экзаменам по трем предметам в этом случае составит около 480 тыс. рублей.

«Примерно столько, к слову, стоит год обучения на платке в хорошем вузе. Если же заниматься усиленно два года (10-11 классы), то накапает 320 тыс. и 960 тыс. соответственно», — отметили в сообщении.

В конце января зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин говорил, что за один год российские школьники тратят на репетиторов для подготовки к ЕГЭ 450 млрд рублей. Учителя в школах при этом получают значительно меньше репетиторов, отметил он. Подсчет затрачиваемой на репетиторов суммы велся из учета, что одно занятие стоит 1,1 тыс. рублей, хотя цены могут доходить и до 3 тыс. рублей, отметил депутат.

Ранее репетитор рассказал, когда стоит начинать готовиться к ЕГЭ.

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