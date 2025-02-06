Путин призвал обновить учебные программы в вузах

Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость убрать архаичные и устаревшие курсы из вузовских программ. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

«Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», — сказал он.

Путин добавил, что наличие устаревших курсов в вузе зачастую отбивает желание у молодых студентов продолжать изучать выбранную профессию.

До этого Путин поручил правительству представить идеи по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы страны. Экзамен также будут сдавать иностранцы, поступающие в научные организации.

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что иностранных студентов с апреля 2025 года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка для поступления в вузы. Указ был подписан министром образования.

Ранее Путин призвал улучшать качество работы зарубежных филиалов МГУ.