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Путин поручил ввести экзамен по русскому языку для поступающих в вузы иностранцев

Путин поручил ввести экзамен по русскому для иностранных абитуриентов
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству представить идеи по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в вузы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, экзамен будут сдавать иностранные граждане, поступающие в научные организации. Данную меру необходимо разработать согласно заседанию Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Отмечается, что экзамен должен содержать единые требования и определять необходимые навыки владения языком.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что иностранных студентов с апреля 2025 года обяжут сдавать тестирование на знание русского языка для поступления в вузы, соответствующий приказ подписал министр образования. По данным Минобрнауки, в вузах РФ в настоящее время обучаются 380 тысяч студентов из-за рубежа.

Вице-премьер также сообщил, что с 1 апреля следующего года начнется тестирование на знание русского языка для приема в школы детей мигрантов.

Ранее китайским студентам МГУ выдали повестки.

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