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В Кремле пообещали, что вопрос компенсаций курянам проработают оперативно

Песков: вопрос компенсаций жителям Курской области будет оперативно проработан
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RVvoenkor/Telegram

Вопрос размера выплат жителям Курской области, которые потеряли имущество из-за боевых действий, будет оперативно проработан. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос по поручению президента будет оперативно проработан», — сказал он.

5 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном назвал ситуацию в регионе очень сложной.

Президент дал поручение Хинштейну подготовить программу по восстановлению районов, пострадавших от боевых действий, а также выразил недовольство размером компенсации в 150 тысяч рублей за потерю имущества.

Путин заявил, что даст поручение правительству проработать этот вопрос в ближайшие дни.

Ранее Хинштейн поспорил с жителем Суджи из-за компенсации за имущество.

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