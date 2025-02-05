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Путин выразил недовольство размером компенсации жителям приграничья

Путин назвал недостаточной выплату в 150 тысяч рублей для жителей приграничья
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным размер компенсации в 150 тысяч рублей для граждан, проживающих в приграничных регионах и потерявших свое имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самый чувствительный вопрос по дополнительной компенсации за утрату имущества», — сказал Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.

Глава государства отметил, что без крова в регионе остались 112 тысяч человек, и они уже получили по 150 тысяч рублей.

«Согласен с вами, что, конечно, этих денег недостаточно. Поручу правительству прямо буквально сегодня-завтра, в ближайшие дни проработать все эти вопросы и дополнительные решения будут приняты», — сказал Путин.

В конце декабря житель Суджи Валерий Моисеев пожаловался Хинштейну на недостаток помощи после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Он отметил, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье, так как многие дома требуют ремонта. Моисеев предложил увеличить выплаты до 1 млн руб. и попросил о помощи государства.

Губернатор напомнил о продолжающейся специальной военной операции и необходимости восстановления региона, отметив, что жители Суджи не были забыты. Он заявил, что сертификаты полностью покроют стоимость утраченного жилья, и предложил создать фонд для поддержки нуждающихся.

Ранее ВС РФ продвинулись на окраинах Свердликова в Курской области.

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