Путин высказался о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном, передает пресс-служба Кремля.

«Прошло ровно два месяца после того, как мы с вами встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная», — заявил президент.

Также российский лидер попросил врио губернатора Курской области находиться в контакте с жителями региона и обратить внимание на решение острых проблем.

Среди прочего в ходе встречи Путин дал поручение Хинштейну совместно с правительством подготовить комплексную программу по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий. Хинштейн в свою очередь проинформировал главу государства о текущих мерах поддержки жителей приграничья. Кроме того, врио главы региона рассказал о выплатах компенсаций за утраченное имущество и возврат земельных участков.

Ранее Путин выразил недовольство размером компенсации жителям приграничья.