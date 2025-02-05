Путин дал поручение Хинштейну по вопросу восстановления приграничных территорий

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе беседы президент РФ дал поручение совместно с правительством подготовить комплексную программу по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.

Хинштейн проинформировал главу государства о текущих мерах поддержки жителей приграничья, включая выплаты компенсаций за утраченное имущество и возврат земельных участков. Особое внимание было уделено восстановлению критической инфраструктуры: дорог, энергосетей и социальных объектов.

«Необходимо обеспечить оперативную помощь гражданам, которые оказались в сложной ситуации из-за действий украинских сил. Важно не только восстановить разрушенное, но и создать условия для возвращения людей в свои дома», — подчеркнул Путин в ходе обсуждения.

Реализация программы будет согласована с федеральными министерствами для максимальной координации усилий и эффективного использования ресурсов.

18 января Хинштейн заявил, что у него нет доверия к чиновникам Курской области. По его мнению, «очень многие» должны ответить за то, что в регионе «происходило, и за коррупционные, в том числе, схемы».

Губернатор также сказал, что материалы с информацией о деятельности некоторых местных чиновников уже переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Ранее Хинштейн отреагировал на информацию о прекращении питания беженцев в Курской области.