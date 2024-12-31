Хинштейн поспорил с жителем Суджи из-за компенсации за имущество

Хинштейн поспорил с жителем Суджи Моисеевым о сумме компенсаций за имущество

Мужчина из Суджи, Валерий Моисеев, пожаловался губернатору Александру Хинштейну на недостаток помощи после вторжения ВСУ. Об этом пишет РБК.

Он отметил, что выданные жилищные сертификаты не покроют расходы на новое жилье, так как многие дома требуют ремонта. Моисеев предложил увеличить выплаты до 1 млн руб. и попросил о помощи государства.

Губернатор напомнил о продолжающейся военной операции и необходимости восстановления региона, отметив, что жители Суджи не были забыты. Он заявил, что сертификаты полностью покроют стоимость утраченного жилья и предложил создать фонд для поддержки нуждающихся.

Также была анонсирована новая редакция постановления о социальной поддержке, которая включает увеличение срока действия сертификатов с 6 до 12 месяцев и расширение прав на их получение для членов семей льготников. Хинштейн предложил создать внебюджетный фонд для дополнительной помощи переселенцам.

В 2023-2024 годах жителям Курской области выдано более 4,4 тыс. жилищных сертификатов. Списки на получение новых сертификатов проверены и направлены в Минстрой России, процесс их выдачи будет продолжен.

Ранее Хинштейн сообщил, что не готов пообещать курским переселенцам списание всех кредитов.