Пожарные потушили возгорание в здании театра в центре Москвы

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже. На улицу самостоятельно вышли 14 человек, никого эвакуировать не потребовалось. Никто не пострадал.

Огонь распространился на площади 2 кв. м. К тушению пламени привлекались 34 специалиста и 10 единиц техники.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что пожар произошел в здании, где находятся Московский открытый студенческий театр и четырехзвездочный отель «Имрус».

5 февраля в подмосковных Люберцах сгорели более 30 маршруток. Пожар произошел в селе Верхнее Мячково на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 25 специалистов и пять единиц техники.

До этого пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению тоже был привлечен пожарный поезд, а также четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке.

Ранее в Нижегородской области женщина подожгла кровать сына, пока тот спал.