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Пожар произошел в здании театра в центре Москвы

SHOT: пожар произошел в здании Московского открытого студенческого театра
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Telegram-канал SHOT

Пожар произошел в здании на Новинском бульваре, где находятся Московский открытый студенческий театр и четырехзвездочный отель «Имрус». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, возгорание началось около 20:30 в подвальном помещении и сопровождалось сильным задымлением. Люди эвакуировались на улицу. Никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили огонь. Оказалось, что на минус втором этаже загорелись бойлер и электрощит, это и стало причиной пожара.

5 февраля в подмосковных Люберцах сгорели более 30 маршруток. Пожар произошел в селе Верхнее Мячково на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 25 специалистов и пять единиц техники.

До этого пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению тоже был привлечен пожарный поезд, а также четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке.

Ранее сообщалось, что россиянка пыталась растопить печь и сожгла дом.

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