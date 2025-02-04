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В Нижегородской области женщина подожгла кровать сына, пока тот спал

Жительница Нижегородской области пыталась сжечь сына, пока тот спал
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Shutterstock

Жительница Балахны подожгла кровать, на которой спал ее сын. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел прошлой осенью в одном из жилых домов на Коммунистической улице в Балахне. В ноябре местная жительница поссорилась с сыном и подожгла постельное белье на кровати, где он спал. Она покинула комнату, убедившись в том, что начался пожар.

Сын поджигательницы вскоре проснулся от воздействия высоких температур и вызвал на место аварийно-спасательные службы.

Женщину обвинили в покушении на жизнь человека, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом. Она согласилась с предъявленным обвинением и в ближайшее время предстанет перед судом.

Ранее россиянка пыталась отравить сына, который после тюрьмы стал терроризировать родных.

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