«Пытались тушить своими силами»: в Москве горит нелегальный хостел для мигрантов

Пожар в хостеле на северо-западе Москвы локализовали на площади 2 тыс. кв. м

Пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Сейчас там находится хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению привлечены пожарный поезд и четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке.

В Москве загорелось здание на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, сейчас там находится хостел. Пожарные сумели локализовать возгорание на площади двух тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«К тушению привлечена авиация. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении МЧС.

Двухэтажное здание расположено на улице Сходненский тупик. Самостоятельно оттуда вышли 300 человек, еще до прибытия пожарных. Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек. В здании частично обрушилась крыша. Для тушения огня задействовали 155 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд, работа осложняется высокой температурой и пожарной нагрузкой.

«Для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, привлечен пожарный поезд. В его составе цистерны с 150 тонн воды и четыре тонны пенообразователя», — говорится в сообщении Московской железной дороги в Telegram-канале. В компании добавили, что это не повлияет на движение поездов Рижского направления.

Также к ликвидации пожара привлекли четыре вертолета, они уже сбросили на горящее здание более 100 тонн воды и пены. Пожар настолько большой, что его могут наблюдать жители нескольких районов Москвы. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что в небо взметнулся столб черного дыма, а само здание все еще полыхает. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности № 3.

Нелегальный хостел

В хостеле, где произошел пожар, живут работавшие на стройке мигранты. По предварительным данным, ответственный по хостелу заметил возгорание и оповестил об этом жильцов. Мигранты быстро собрали свои вещи и вышли по приказу ответственного, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Осторожно, Москва» пишет, что здание использовали для нелегального проживания . Эту информацию подтверждает SHOT, уточняя, что «хозяину предстоит беседа с прокуратурой». Источник РЕН ТВ также утверждает, что хостел был нелегальным.

В свою очередь Readovka пишет, что на территории бывшего завода располагались сразу несколько нелегальных хостелов. Канал опубликовал видеозапись, на котором видно, как сотни человек с чемоданами и пакетами стоят на месте пожара. Как заявили Readovka очевидцы, в районе много ночлежек для приезжих, потому что рядом расположена крупная стройка. При этом в хостелах не соблюдают технику безопасности: там одновременно включено слишком много техники, а в помещениях курят. В зданиях много клопов и тараканов.

Канал также обнародовал видео из одного из хостелов: на кадрах запечатлены небольшие комнаты, забитые двухэтажными кроватями, другой мебели, кроме столов, там нет. Все вещи висят на окнах или над кроватями на протянутых веревках.

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Неисправная проводка

В пресс-службе столичного управления Следственного комитета заявили ТАСС, что причиной послужило короткое замыкание проводки в потолке . Источник агентства в оперативных службах также сообщил, что специалисты считают предварительными причинами возгорания неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей.

«Предварительно, поздний вызов пожарных после возгорания в здании в Сходненском тупике привел к быстрому росту площади пожара. Люди сразу пытались тушить огонь своими силами», — рассказал источник.

СК уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр, допрашивают свидетели и устанавливают все обстоятельства случившегося.