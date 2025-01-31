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«Пытались тушить своими силами»: в Москве горит нелегальный хостел для мигрантов

Пожар в хостеле на северо-западе Москвы локализовали на площади 2 тыс. кв. м
Пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Сейчас там находится хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению привлечены пожарный поезд и четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке.

В Москве загорелось здание на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, сейчас там находится хостел. Пожарные сумели локализовать возгорание на площади двух тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«К тушению привлечена авиация. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении МЧС.

Двухэтажное здание расположено на улице Сходненский тупик. Самостоятельно оттуда вышли 300 человек, еще до прибытия пожарных. Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек. В здании частично обрушилась крыша. Для тушения огня задействовали 155 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд, работа осложняется высокой температурой и пожарной нагрузкой.

«Для помощи в тушении пожара в помещениях, расположенных в районе Тушино, привлечен пожарный поезд. В его составе цистерны с 150 тонн воды и четыре тонны пенообразователя», — говорится в сообщении Московской железной дороги в Telegram-канале. В компании добавили, что это не повлияет на движение поездов Рижского направления.

Также к ликвидации пожара привлекли четыре вертолета, они уже сбросили на горящее здание более 100 тонн воды и пены. Пожар настолько большой, что его могут наблюдать жители нескольких районов Москвы. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что в небо взметнулся столб черного дыма, а само здание все еще полыхает. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности № 3.

Нелегальный хостел

В хостеле, где произошел пожар, живут работавшие на стройке мигранты. По предварительным данным, ответственный по хостелу заметил возгорание и оповестил об этом жильцов. Мигранты быстро собрали свои вещи и вышли по приказу ответственного, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Осторожно, Москва» пишет, что здание использовали для нелегального проживания. Эту информацию подтверждает SHOT, уточняя, что «хозяину предстоит беседа с прокуратурой». Источник РЕН ТВ также утверждает, что хостел был нелегальным.

В свою очередь Readovka пишет, что на территории бывшего завода располагались сразу несколько нелегальных хостелов. Канал опубликовал видеозапись, на котором видно, как сотни человек с чемоданами и пакетами стоят на месте пожара. Как заявили Readovka очевидцы, в районе много ночлежек для приезжих, потому что рядом расположена крупная стройка. При этом в хостелах не соблюдают технику безопасности: там одновременно включено слишком много техники, а в помещениях курят. В зданиях много клопов и тараканов.

Канал также обнародовал видео из одного из хостелов: на кадрах запечатлены небольшие комнаты, забитые двухэтажными кроватями, другой мебели, кроме столов, там нет. Все вещи висят на окнах или над кроватями на протянутых веревках.

Неисправная проводка

В пресс-службе столичного управления Следственного комитета заявили ТАСС, что причиной послужило короткое замыкание проводки в потолке. Источник агентства в оперативных службах также сообщил, что специалисты считают предварительными причинами возгорания неисправность проводки или аварийный режим работы электросетей.

«Предварительно, поздний вызов пожарных после возгорания в здании в Сходненском тупике привел к быстрому росту площади пожара. Люди сразу пытались тушить огонь своими силами»,рассказал источник.

СК уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр, допрашивают свидетели и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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