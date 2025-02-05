В Люберцах более 30 маршруток сгорели и попали на видео

На видео попало, как в подмосковных Люберцах сгорели больше 30 маршруток

В подмосковных Люберцах пожарным удалось ликвидировать открытое горение на стоянке маршруток. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В селе Верхнее Мячково огонь охватил 400 квадратов стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в публикации.

Тушить пожар продолжают на данный момент 25 специалистов и пять единиц техники.

До этого сообщалось, что огонь охватил машины на парковке на территории промышленной зоны в селе Верхнее Мячково. По словам местных жителей, после этого в районе происшествия начали раздаваться звуки взрывов.

«Предположительно, взрываются колеса и газовые баллоны», — сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы» со ссылкой на очевидцев.

Информации о пострадавших нет.

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