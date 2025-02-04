Москалькова призвала ООН отреагировать на удар по автобусу на Запорожье

Москалькова призвала ООН не закрывать глаза на атаку ВСУ по школьному автобусу

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в ООН должны жестко отреагировать на удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Запорожской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Призываю верховного комиссара ООН по правам человека, комитет ООН по правам ребенка жестко отреагировать на ужасающие преступления против мирных граждан», — говорится в сообщении.

4 февраля в Запорожской области при атаке БПЛА был поврежден школьный автобус. Позже глава региона Евгений Балицкий уточнил, что всего в транспорте было 20 детей и двое сопровождающих взрослых. Пятерых пострадавших детей привезли на дообследование.

Также ранен водитель автобуса. У него осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Уточняется, что его транспортируют в Мелитопольскую областную больницу.

До этого дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков позже сообщил в Telegram-канале, что ранены водитель и пассажирка.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.