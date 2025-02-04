В ООН следят за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за информацией об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
«Мы еще не провели независимую проверку этих сообщений, но мы запрашиваем дополнительную информацию, чтобы установить обстоятельства нападения и количество жертв среди гражданского населения», — сказала она.
4 февраля в Запорожской области при атаке БПЛА был поврежден школьный автобус. Позже глава региона Евгений Балицкий уточнил, что всего в транспорте было 20 детей и двое сопровождающих взрослых. Пятерых пострадавших детей привезли на дообследование.
Также ранен водитель автобуса. У него осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Уточняется, что его транспортируют в Мелитопольскую областную больницу.
До этого дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков позже сообщил в Telegram-канале, что ранены водитель и пассажирка.
Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.