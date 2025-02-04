В ООН следят за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

УВКПЧ ООН следит за сообщениями об ударе ВСУ по школьному автобусу

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за информацией об атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

«Мы еще не провели независимую проверку этих сообщений, но мы запрашиваем дополнительную информацию, чтобы установить обстоятельства нападения и количество жертв среди гражданского населения», — сказала она.

4 февраля в Запорожской области при атаке БПЛА был поврежден школьный автобус. Позже глава региона Евгений Балицкий уточнил, что всего в транспорте было 20 детей и двое сопровождающих взрослых. Пятерых пострадавших детей привезли на дообследование.

Также ранен водитель автобуса. У него осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Уточняется, что его транспортируют в Мелитопольскую областную больницу.

До этого дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков позже сообщил в Telegram-канале, что ранены водитель и пассажирка.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.