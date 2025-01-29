Украинские FPV-дроны ударили по предприятию и автомобилю в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в селе Двулучное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников, пострадало здание предприятия в Двулучном Валуйского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе в селе Двулучное 4 FPV-дрона ударили по территории предприятия - произошло возгорание кровли одного из зданий, повреждён грузовой автомобиль», — написал он.

Также был атакован микроавтобус на автодороге Уразово — Двулучное. А в селе Безлюдовка у частного дома выбило окна после детонации дрона.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

29 января в городе Грайвороне Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом, ранение получил один человек. Как уточнил Гладков, мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки.

Незадолго до этого сообщалось, что Смоленская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики.

Ранее украинские дроны атаковали два села в Белгородской области.