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Дрон ВСУ попал по маршрутке в Белгородской области

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал маршрутку в Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в маршрутный автобус с гражданскими лицами в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Удар произошел около 16:00 в селе Двулучное.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале подробности случившегося.

Он отметил, что ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги попутным транспортом доставили в Валуйскую ЦРБ. От госпитализации женщина отказалась. Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Также, по его словам, в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина.

До этого Гладков сообщил, что украинские военные с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов в Белгородской области.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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