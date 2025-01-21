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Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям

ГД приняла проект закона о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям
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Алексей Майшев/РИА Новости

Государственная дума (ГД) России рассмотрела законопроект о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов детям в третьем чтении и постановила принять его. Об этом свидетельствуют данные на на сайте ГД.

В дальнейшем законопроект будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

20 января председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение уже до конца текущей сессии. Он добавил, что почти все думские фракции поддерживают эту меру.

В России с 2023 года действует закон о запрете продажи детям и подросткам вейпов и жидкостей для них. По словам Володина, анализируя исполнение введенного запрета, парламентарии пришли к выводу что этого недостаточно, чтобы защитить детей.

Ранее в Улан-Удэ девушка потеряла сознание после курения вейпа.

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