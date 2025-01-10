В Улан-Удэ девушка потеряла сознание после курения вейпа

Mash: в Улан-Удэ школьница выкурила вэйп в туалете и потеряла сознание

В Улан-Удэ 17-летняя девушка пострадала после курения вейпа, ее не спасли. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в квартире, где школьница жила с родителями. По данным Telegram-канала, подросток вышла в туалет, чтобы покурить. Так как она долгое время не выходила из комнаты, другие члены семьи забеспокоились, поэтому выломали дверь.

«Увидели девочку на полу. Рядом лежали телефон и вейп», – сообщается в публикации.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в комнате школьницы они обнаружили две электронные сигареты, их изъяли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге подростка госпитализировали после курения вейпа. Молодой человек почувствовал себя плохо, в больницу он приехал в тяжелом состоянии с ингаляционным отравлением.

Ранее в ГД внесли проект о полном запрете торговли вейпами.