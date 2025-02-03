Следователи ищут мужчину, который мог заложить взрывное устройство в ЖК «Алые паруса»

«112»: следователи ищут мужчину, который мог заложить взрывчатку в «Алых парусах»

После взрыва в московском ЖК «Алые паруса» следователи разыскивают мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, который мог заложить взрывное устройство. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники.

«Личность подозреваемого пока не установлена, но следователи полагают, что именно человек на фото мог заложить взрывное устройство в лобби элитного дома на Авиационной», — говорится в публикации.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что травмы получили пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

ТАСС пишет, что бомбу в комплекс мог пронести курьер. Мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагается, что целью подрыва был руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. SHOT писал, что мужчине оторвало часть ноги и сейчас он в коме. Позже стало известно, что Саркисян погиб.

Ранее в Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса».