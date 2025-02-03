Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователи ищут мужчину, который мог заложить взрывное устройство в ЖК «Алые паруса»

«112»: следователи ищут мужчину, который мог заложить взрывчатку в «Алых парусах»
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

После взрыва в московском ЖК «Алые паруса» следователи разыскивают мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, который мог заложить взрывное устройство. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники.

«Личность подозреваемого пока не установлена, но следователи полагают, что именно человек на фото мог заложить взрывное устройство в лобби элитного дома на Авиационной», — говорится в публикации.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что травмы получили пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

ТАСС пишет, что бомбу в комплекс мог пронести курьер. Мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагается, что целью подрыва был руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. SHOT писал, что мужчине оторвало часть ноги и сейчас он в коме. Позже стало известно, что Саркисян погиб.

Ранее в Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса».

Все новости на тему:
Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами