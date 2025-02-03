Основатель батальона «Арбат» скончался после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Пострадавший при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» глава Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале 360.ru со ссылкой на источник.

Другие подробности не приводятся.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, а позже Telegram-канал Baza уточнил, что в числе потерпевших пять человек: консьерж и жильцы.

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По данным источника Telegram-канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Инцидент произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был Саркисян. В результате он потерял часть левой ноги и впал в кому. При взрыве также пострадали охранник главы Федерации бокса Олег Касперович и еще несколько человек. Касперович госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Госдуме заявили об украинском следе во взрыве в ЖК «Алые паруса».