Появилась версия, как взрывное устройство могло попасть в ЖК «Алые паруса»

Взрывное устройство в московский ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В МВД сообщили, что один человек погиб, четверо пострадали в инциденте.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.

По версии сразу нескольких СМИ, целью подрыва мог быть глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По данным канала 112, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию. Также стало известно, что, помимо Саркисяна, пострадали его охранники и консьерж.

Ранее сообщалось, что глава столичного управления СК России выехал на место взрыва.