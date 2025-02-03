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Появилась версия, как взрывное устройство могло попасть в ЖК «Алые паруса»

ТАСС: взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Взрывное устройство в московский ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В МВД сообщили, что один человек погиб, четверо пострадали в инциденте.

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разрушился потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже стало известно о пяти пострадавших: консьерже и жильцах.

По версии сразу нескольких СМИ, целью подрыва мог быть глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По данным канала 112, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию. Также стало известно, что, помимо Саркисяна, пострадали его охранники и консьерж.

Ранее сообщалось, что глава столичного управления СК России выехал на место взрыва.

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