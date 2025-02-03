В Кремле отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые паруса»

В Кремле пока не могут прокомментировать ситуацию со взрывом в московском ЖК «Алые паруса». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу, работу сложную, информация уточняется. Сейчас комментировать невозможно», — сказал представитель Кремля.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что травмы получили пять человек: консьерж и жильцы.

По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса.

ТАСС пишет, что бомбу в комплекс мог пронести курьер. Мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Предполагается, что целью подрыва был руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. SHOT утверждает, что мужчине оторвало часть ноги, и сейчас он в коме.

Ранее стало известно, что Саркисяна объявили в розыск на Украине.