Аэропорт Ульяновска приостановил прием и отправку самолетов

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

Что стало причиной введения временных ограничений, представитель ведомства не уточнил. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы.

24 января временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы. Их отменили к 2:55 мск.

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