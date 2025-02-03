В аэропорту Волгограда сняли все ранее введенные ограничения

В международном аэропорту Волгограда Гумрак сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Все ограничения перестали действовать с 23:52 мск.
Представитель Росавиации отметил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
2 февраля в Волгограде ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Накануне в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали около двух часов. В 8:30 воздушная гавань возобновила свою работу.
Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.