В аэропорту Волгограда сняли все ранее введенные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда сняты все ограничения

В международном аэропорту Волгограда Гумрак сняты ранее введенные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Все ограничения перестали действовать с 23:52 мск.

Представитель Росавиации отметил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

2 февраля в Волгограде ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали около двух часов. В 8:30 воздушная гавань возобновила свою работу.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.