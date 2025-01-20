Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет из Москвы экстренно сел в Баку из-за самочувствия пассажира

Следовавший в Дубай самолет сел в Баку из-за состояния пассажира
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет, следовавший в Дубай, экстренно сел в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдара Алиева.

Рейс вылетел из Москвы, но незапланированно приземлился в столице Азербайджана. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров.

Экипаж оказал человеку первую помощь, в аэропорту его передали медикам, которые приняли решение о госпитализации. О состоянии пассажира не сообщается.

Воздушное судно тем временем отправили на дозаправку, после чего он вылетел в Дубай.

До этого подобный случай уже происходил в аэропорту Баку. Самолет Air Arabia вылетел из Москвы и должен был приземлиться в Шардже, но экстренно сел в Баку.

Выяснилось, что человеку на борту стало плохо, поэтому экипаж принял такое решение. После посадки пассажира передали местным медикам, которые после оказания помощи госпитализировали его для дальнейшего обследования.

Ранее самолет SSJ-100 экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами