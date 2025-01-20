Самолет из Москвы экстренно сел в Баку из-за самочувствия пассажира

Самолет, следовавший в Дубай, экстренно сел в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдара Алиева.

Рейс вылетел из Москвы, но незапланированно приземлился в столице Азербайджана. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров.

Экипаж оказал человеку первую помощь, в аэропорту его передали медикам, которые приняли решение о госпитализации. О состоянии пассажира не сообщается.

Воздушное судно тем временем отправили на дозаправку, после чего он вылетел в Дубай.

До этого подобный случай уже происходил в аэропорту Баку. Самолет Air Arabia вылетел из Москвы и должен был приземлиться в Шардже, но экстренно сел в Баку.

Выяснилось, что человеку на борту стало плохо, поэтому экипаж принял такое решение. После посадки пассажира передали местным медикам, которые после оказания помощи госпитализировали его для дальнейшего обследования.

Ранее самолет SSJ-100 экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод.