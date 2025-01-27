Россияне стали чаще летать за рубеж

Доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж выросла на 10 п.п. за год

Почти половина — 44% — авиабилетов, купленных россиянами на февраль 2025 года, пришлись на зарубежные направления (+10 процентных пунктов к февралю 2024 года), рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

На Стамбул (Турция) пришлось 9% от всех заграничных авиабилетов, а на Пхукет (Таиланд) — 8%. В Бангкок (Таиланд) и Дубай (ОАЭ) забронировано по 6% билетов, в Денпасар (Бали, Индонезия) — 4%.

В этом феврале россияне будут отдыхать за границей в среднем 10 дней. Самый длительный отдых бронируют в Денпасар — больше двух недель, а самым семейным направлением стал Пхукет — почти каждый четвертый авиабилет (23%) приходится на пассажиров с детьми.

Большинство путешественников все же выбирают внутренние рейсы (56% бронирований авиабилетов). Чаще других направлений выбирают Москву (17%), Сочи (14%), Санкт-Петербург (12%), Минеральные Воды (4%) и Калининград (3%).

Средняя длительность путешествий по России в феврале составит пять дней, а с детьми полетят 8% пассажиров. Чаще всего с маленькими туристами бронируют авиабилеты в Сочи — 15%.

Исследование было проведено в январе.

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