Самолет SSJ-100 экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, на борту, принадлежащим авиакомпании Red Wings, произошла неисправность системы кондиционирования.

«Из-за технических проблем ему пришлось возвращаться в аэропорт вылета. На борту было 86 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не пострадал», — сообщает источник.

15 января самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways, выполнявший рейс из Бухары в Москву, приземлился в аэропорту Внуково на одном двигателе из-за отказа второго при заходе на посадку. По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Незадолго до этого, воздушное судно, следовавшее из Шанхая в Москву, совершило вынужденную посадку в Красноярске из-за болезни пассажира. С рейса сняли семью из пяти человек.

Ранее самолет Дубай — Москва экстренно посадили в Баку из-за дебошира.