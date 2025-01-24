Самолет экстренно сел в Астрахани

Самолет, выполнявший рейс Стамбул — Москва, был вынужден совершить экстренную посадку в Астрахани. Всех пассажиров рейса эвакуировали в терминал аэропорта, сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно причиной аварийной посадки стало возникновение неисправности в воздушном судне во время полета.

В 18:45 пассажирам было сообщено о необходимости незапланированной посадки в Астрахани. Отмечается, что другой рейс из Москвы должен прибыть в 2 часа ночи, чтобы забрать пассажиров в столицу.

20 января самолет, следовавший в Дубай, экстренно сел в Баку. Рейс вылетел из Москвы, но незапланированно приземлился в столице Азербайджана. Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров. Экипаж оказал человеку первую помощь, в аэропорту его передали медикам, которые приняли решение о госпитализации.

17 января самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее самолет Uzbekistan Аirways экстренно сел в Москве на одном двигателе.