В Приднестровье состоится шествие «Бессмертного полка» в День Победы

Красносельский: в ПМР в День Победы пройдет шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в Приднестровье в День Победы будет проведено. Об этом заявил на пресс-конференции президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«У нас всегда 9 Мая празднуется широко, открыто, честно, без пафоса. Празднует весь народ. И, естественно, в этом году у нас будет шествие «Бессмертного полка», несмотря на все обстоятельства», — заявил глава Приднестровья.

Красносельский подчеркнул, что «народ этого хочет», поэтому необходимо провести такое мероприятие. Глава ПМР добавил, что 12 апреля, когда отмечается День освобождения города Тирасполя от немецко-фашистских и румынских захватчиков, состоится перезахоронение останков Неизвестного солдата на нашем Мемориале Славы в городе Тирасполь.

В предыдущие годы парад и шествие «Бессмертного полка» в Приднестровье не проводились из-за угрозы терактов.

До этого посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник сообщил, что военные республики примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года.

15 января президент России Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что значимость победы в Великой Отечественной войне для России является колоссальной. Глава государства также призвал власти регионов отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы «по совести».

Ранее Трампу посоветовали отправить высокопоставленную делегацию в РФ на День Победы.