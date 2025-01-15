Путин заявил о недопустимости формализма при подготовке к 80-летию Победы

Президент России Владимир Путин попросил власти регионов отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы «по совести». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы», — сказал Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.

15 января глава государства подписал указ о разовой выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Также выплаты получат и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах и строил оборонительные сооружения.

В октябре Путин заявил, что страны Содружества независимых государств совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее в России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы.