Путин назвал колоссальной значимость победы в Великой Отечественной войне

Значимость победы в Великой Отечественной войне для России является колоссальной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа», передает РИА Новости.

«В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества», — сказал президент.

Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что воинские подразделения 19 стран приглашены для участия в Параде на Красной площади в Москве.

В октябре Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.