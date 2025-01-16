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Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Посол Рогожник: военные из Белоруссии примут участие в параде Победы в Москве
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Павел Бедняков/РИА Новости

Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года. Об этом сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

«Мы будем участвовать», — заявил собеседник агентства.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил о том, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными.

Незадолго до этого американское издание Newsweek писало, что на празднование восьмидесятилетнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в Москву может приехать «большой гость» из США. По мнению издания, скорее всего, это будет человек из администрации избранного президента Дональда Трампа.

Накануне российский лидер в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что значимость победы в Великой Отечественной войне для России является колоссальной. Глава государства также попросил власти регионов отнестись к подготовке празднования 80-летия Победы «по совести».

Ранее Белоусов назвал число оставшихся фронтовиков Великой Отечественной войны.

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