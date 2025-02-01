Арестован еще один топ-менеджер «Роснано»

Бывший заместитель исполнительного директора — управляющий директор по финансам финансового дивизиона ООО «УК «РОСНАНО»» Артур Галстян арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд Москвы, передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы».

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток. Галстян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения, включая домашний арест или запрет определенных действий, было отклонено.

Артур Галстян занимал руководящую должность в финансовом дивизионе «Роснано», компании, специализирующейся на нанотехнологиях и инновационных проектах. Ранее в «Роснано» неоднократно сталкивались с проверками и судебными разбирательствами, связанными с финансовой деятельностью.

В Москве задержали бывших заместителей Анатолия Чубайса по «Роснано». По данным СМИ, задержания произведены в рамках дела о хищении 45 млрд рублей. По неподтвержденным данным, фигурантов в деле четыре, среди них исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян. В Генпрокуратуре также пообещали провести проверки после обращения депутатов Андрея Картаполова и Андрея Лугового по деятельности самого Чубайса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались комментировать задержание топ-менеджеров «Роснано».