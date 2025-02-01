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В Москве суд арестовал экс-зампреда правления «Роснано» Подольского

Суд отправил под арест экс-зампреда правления «Роснано» Бориса Подольского
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы постановил заключить под стражу бывшего заместителя председателя правления и исполнительного директора госкорпорации «Роснано» Бориса Подольского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Подольский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Данное решение суда последовало за арестом Марины Касенковой, директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано».

Как сообщалось ранее, МВД России возбудило уголовное дело в отношении руководства «Роснано» по факту злоупотребления должностными полномочиями. Под стражу были взяты Борис Подольский, финансовый директор Артур Галстян и Марина Касенкова.

Следствие считает, что в 2017 году фигуранты предоставили заведомо ложные данные о финансовом состоянии «Роснано», чтобы скрыть неудовлетворительные результаты деятельности. Это позволило избежать отзыва государственных гарантий и получить дополнительное финансирование. В период 2022-2024 годов государство направило «Роснано» свыше 43 млрд рублей.

Ранее в Кремле отказались комментировать задержание топ-менеджеров «Роснано».

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