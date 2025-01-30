«У самого Чубайса статуса в деле пока нет». В Москве задержали замов экс-главы «Роснано»

В Москве задержали бывших заместителей Анатолия Чубайса по «Роснано». По данным СМИ, задержания произведены в рамках дела о хищении 45 млрд рублей. По неподтвержденным данным, фигурантов в деле четыре, среди них исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян. В Генпрокуратуре также пообещали провести проверки после обращения депутатов Андрея Картаполова и Андрея Лугового по деятельности самого Чубайса.

В Москве задержали бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщают ТАСС, РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации ТАСС, в настоящий момент проводятся обыски и другие следственные действия. «Статус задержанных будет определяться в ходе следственных действий», — рассказал собеседник агентства.

Mash пишет, что речь идет об уголовном деле о хищении 45 млрд рублей — ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Источники Telegram-канала утверждают, что по делу проходит и сам Чубайс, три года назад покинувший Россию.

Среди задержанных — исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян.

«Интерфакс» уточняет, что всего задержаны четверо фигурантов. У Чубайса «процессуального статуса в деле пока нет».

Графеновые трубки

По информации Mash, уголовное дело в отношении экс-топ-менеджеров может быть связано с высокотехнологичным производством графеновых трубок (технологичная добавка, повышающая прочность и проводимость материалов), производство которых должно было начаться в Новосибирске, но в итоге было запущено на заводе OCSiAl в Люксембурге.

Отмечается, что «Роснано» потратило на OCSiAl почти $60 млн, часть этой суммы в 2009 году была получена в виде госсубсидий.

В 2025 году OCSiAl обещает построить крупнейшее в мире производство по синтезу нанотрубок, общая стоимость проекта — $300 млн.

Проверка ГП

Две недели назад депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в СК с требованием провести доследственную проверку в отношении Чубайса на предмет наличия признаков преступлений во время его руководства «Роснано» в 2008–2020 годах и работы спецпредставителем президента по международным связям в 2020–2022 годах.

Кроме того, Луговой направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов РФ материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса.

30 января в Генпрокуратуре заявили, что проведут проверки после обращения депутатов Картаполова и Лугового по Чубайсу.

«У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — заявил РБК Картаполов.

В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий выразил надежду, что задержание бывших заместителей Чубайса связано с его обращением в Генпрокуратуру и СК.

«Мы надеемся, что это решение принято на основании нашего обращения, и полагаем, что правоохранительные органы сделают все необходимое. Но официальной информации у нас пока нет», — отметил он.

В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем» (ранее сообщалось, что Чубайс стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета). Осенью 2024-го председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу российской электроэнергетики, проведенную Чубайсом, и предложил экстрадировать его в Россию.

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«Только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Где Чубайс? Вот, берите его, экстрадируйте!» — сказал Володин.

В апреле 2024 года по делу о хищениях из «Роснано» были заочно арестованы два бывших топ-менеджера — Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано».