В Кремле отказались комментировать задержание топ-менеджеров «Роснано»

Песков заявил, что не может комментировать задержание топ-менеджеров «Роснано»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать задержание трех топ-менеджеров компании «Роснано». Журналисты попросили его высказаться о ситуации в ходе регулярного брифинга.

«Следственные действия мы не можем комментировать», — сказал представитель Кремля.

30 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило о задержании трех бывших топ-менеджеров «Роснано». По данным РБК, под стражей оказались экс-заместители бывшего главы компании Анатолия Чубайса. Последний в настоящее время проживает за границей.

Позже агентство «Интерфакс» написало, что министерство внутренних дел РФ подтвердило данную информацию. Стражи порядка задержали заместителя руководителя ООО «УК «Роснано» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову.

Как рассказали в ведомстве, в отношении топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей. В МВД РФ подчеркнули, что их действия повлекли за собой тяжкие последствия.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали задержание бывших заместителей Чубайса.