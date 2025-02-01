Суд арестовал топ-менеджера «Роснано»

Мещанский суд Москвы арестовал топ-менеджера «Роснано» Марину Касенкову по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

«Директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона ООО «УК «РОСНАНО» отправлена в СИЗО по делу о злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.

30 января ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило о задержании трех бывших топ-менеджеров «Роснано». По данным РБК, под стражей оказались экс-заместители бывшего главы компании Анатолия Чубайса. Последний в настоящее время проживает за границей. Позднее подтвердилось, что полицейские задержали заместителя руководителя ООО «УК «Роснано» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марину Касенкову. В отношении топ-менеджеров было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей.

Ранее в Кремле отказались комментировать задержание топ-менеджеров «Роснано».