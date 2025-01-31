Несколько семей вернулись из Сирии в Россию

Львова-Белова: еще шесть семей с детьми вернулись из Сирии в Россию

Борт министерства обороны России доставил в РФ из Сирии еще шесть российских семей с детьми. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

По ее словам, семьи поедут в Санкт-Петербург, республику Татарстан, Московскую область, Краснодарский край.

Львова-Белова подчеркнула, что еще одна семья, которая в декабре полетела в Сирию из Краснодара и не смогла вернуться, скоро прилетит в Россию.

12 января уполномоченный по правам ребенка в РФ заявила, что в Россию из Сирии удалось вернуть семью из четырех человек.

До этого в Россию вернулись еще две семьи, находившиеся в Сирии.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли города Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее бывший пресс-секретарь Асада сообщил о его безуспешных попытках связаться с Путиным.